В масштабных ДТП в Турции украинцы не пострадали - МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате двух аварий автобусов в Турции. Об этом со ссылкой на данные заместителя директора Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича сообщает в среду, 26 декабря, УНН.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Турецкой Республике", - заявил представитель МИД.

Напомним, по меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения 26 декабря в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице страны Анкаре.

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Источник: korrespondent.net