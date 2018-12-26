Израиль продолжит атаки на иранские объекты в Сирии

Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по используемым Ираном военным объектам в Сирии после ночной атаки ВВС Израиля на склад иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel во вторник, 26 декабря.

"Мы не потерпим закрепления иранцев в Сирии. Мы принимаем меры против этого решительно и настойчиво, даже в эти дни", - заявил он, выступая перед пилотами ВВС Израиля на авиабазе Хацерим на юге Израиля. Нетаньяху отметил, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии не повлияет на политику Израиля.

Нетаньяху высоко оценил ракетное вооружение, производимое в Израиле, подчеркнув, что израильские ракеты могут ударить по любой цели в мире.

"Несколько дней назад я посетил производственный цех концерна Israel Aerospace Industries. Они разрабатывают уникальные возможности, которых нет ни у одной страны Ближнего Востока, и я могу вам сказать, что некоторых из них нет ни у одной страны в мире. Они включают в себя системы вооружений, системы обороны, ракеты, которые могут ударить по любой цели где угодно", - сказал израильский премьер-министр.

Ранее сообщалось, что самолеты Израиля нанесли ракетный удар по складу иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net