В Луцке полицейский, угрожая пистолетом, ограбил подростков



В Луцке сотрудник полиции отобрал у подростков 500 гривен, угрожая им оружием, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Волынской области.



Нападение на несовершеннолетних совершили 25 декабря 24-летний полицейский и его знакомые. После происшествия компания скрылась.



По словам матери одного их пострадавших подростков, 15-летние ребята играли в снежки и случайно попали в припаркованную машину. Из нее вышли подозреваемые и, угрожая оружием, забрали у подростков 500 гривен.



Возбуждено уголовное дело по статье Разбой. Подозреваемые задержаны. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.



Напомним, ранее в Киеве пьяный полицейский отобрал у девочки телефон, а под Киевом офицер полиции насмерть сбил пенсионерку.

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Источник: korrespondent.net