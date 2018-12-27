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27. 12. 2018

В Луцке полицейский, угрожая пистолетом, ограбил подростков


В Луцке сотрудник полиции отобрал у подростков 500 гривен, угрожая им оружием, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Волынской области.
 
Нападение на несовершеннолетних совершили 25 декабря 24-летний полицейский и его знакомые. После происшествия компания скрылась.
 
По словам матери одного их пострадавших подростков, 15-летние ребята играли в снежки и случайно попали в припаркованную машину. Из нее вышли подозреваемые и, угрожая оружием, забрали у подростков 500 гривен.
 
Возбуждено уголовное дело по статье Разбой. Подозреваемые задержаны. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы. 
 
Напомним, ранее в Киеве пьяный полицейский отобрал у девочки телефон, а под Киевом офицер полиции насмерть сбил пенсионерку.

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Источник: korrespondent.net

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