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27. 12. 2018

Трамп не будет торопиться с назначением нового главы Пентагона


Президент США Дональд Трамп пообещал, что не будет спешить с выбором нового министра обороны страны. Об этом американский лидер заявил в ходе своей рабочей поездки в Ирак в среду, 26 декабря, передает Вloomberg.

"Спешить с назначением министра обороны нет смысла, потому что замглавы министерства Патрик Шанахан может исполнять его обязанности достаточно долгое время", – сказал Трамп.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. По словам Джеймс Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.

Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января.

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Источник: korrespondent.net

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