В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки

В мексиканском городе Акапулько (штат Герреро) произошла стрельба во время рождественской вечеринки, жертвами которой стали пять человек, в том числе младенец до года, сообщает El Universal.
Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в Акапулько, где отмечали Рождество, и расстреляла присутствовавших.
В результате стрельбы четверо мужчин погибли на месте. Ранения также получил восьмимесячный младенец. Позже в больнице ребенок скончался от полученных ран. Нападавшие скрылись.
Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Жертвами теракта стали четыре человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby