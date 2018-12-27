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27. 12. 2018

В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки


В мексиканском городе Акапулько (штат Герреро) произошла стрельба во время рождественской вечеринки, жертвами которой стали пять человек, в том числе младенец до года, сообщает El Universal.

Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в Акапулько, где отмечали Рождество, и расстреляла присутствовавших.

В результате стрельбы четверо мужчин погибли на месте. Ранения также получил восьмимесячный младенец. Позже в больнице ребенок скончался от полученных ран. Нападавшие скрылись.

Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Жертвами теракта стали четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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