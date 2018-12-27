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27. 12. 2018

В Индонезии повысили уровень опасности из-за вулкана Анак-Кракатау

Власти Индонезии в четверг, 27 декабря, увеличили степень опасности вулкана Кракатау, который находится в Зондском проливе. Одновременно с этим до пяти километров расширена зона отчуждения вокруг кратера вулкана, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

По его данным, накануне сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки.

В Евросоюзе заявили, что Брюссель готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь. Соболезнования Индонезии высказал и президент США Дональд Трамп. Помощь в спасательных и восстановительных работах индонезийскому правительству предложил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, 22 декабря извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. В результате разрушительных волн остались без жилья тысячи людей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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