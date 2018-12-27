Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2018, четверг, 12:05
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
27. 12. 2018

В Праге прошел массовый заплыв через реку Влтава

В Праге прошел рождественский заплыв через реку Влтава, в котором приняли участие 400 человек из разных стран мира. Об этом сообщает ТСН в четверг, 27 декабря.

Отмечается, что температура воды в реке составляла лишь четыре градуса тепла.

"Некоторые вместо шапочек для плавания надели красные колпаки Санта-Клауса. Участники заплыва могли преодолеть одну из трех дистанций, самая длинная из которых – 700 метров", – говорится в сообщении.

Самому юному участнику заплыва было 10 лет, а самому старшему – 88.

Ранее в Германии устроили заплыв в гигантских тыквах вместо байдарок. Тыквы специально выращивали для заплыва. Они должны весить не менее 250 кг.

Также сообщалось, что самый старый аквалангист в мире побил собственный рекорд. 95-летний ветеран Второй мировой – британец Рэй Вулли – в сопровождении товарищей погрузился под воду на 40,5 метра и пробыл там 45 минут.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.