В Праге прошел массовый заплыв через реку Влтава

В Праге прошел рождественский заплыв через реку Влтава, в котором приняли участие 400 человек из разных стран мира. Об этом сообщает ТСН в четверг, 27 декабря.

Отмечается, что температура воды в реке составляла лишь четыре градуса тепла.

"Некоторые вместо шапочек для плавания надели красные колпаки Санта-Клауса. Участники заплыва могли преодолеть одну из трех дистанций, самая длинная из которых – 700 метров", – говорится в сообщении.

Самому юному участнику заплыва было 10 лет, а самому старшему – 88.

Ранее в Германии устроили заплыв в гигантских тыквах вместо байдарок. Тыквы специально выращивали для заплыва. Они должны весить не менее 250 кг.

Также сообщалось, что самый старый аквалангист в мире побил собственный рекорд. 95-летний ветеран Второй мировой – британец Рэй Вулли – в сопровождении товарищей погрузился под воду на 40,5 метра и пробыл там 45 минут.

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Источник: korrespondent.net