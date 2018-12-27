В центре Афин произошел взрыв возле церкви

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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.