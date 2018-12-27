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27. 12. 2018

Грабитель подорвался на гранате при отступлении

На территории торговой базы в российском Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату во время отступления, сообщает ТАСС в четверг, 27 декабря.

"Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на ул. Зеленой, 3в в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали", - сказали в Единой дежурной диспетчерской службе.

Как сообщили в краевой клинической больнице №2 в Хабаровске, в медицинское учреждение поступили двое пострадавших. "Они обследуются. Их состояние не тяжелое, они не в реанимации", - уточнили в больнице.

На месте происшествия работают два экипажа ГИБДД и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в городе Красногоровка произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали двое мужчин.

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Источник: korrespondent.net

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