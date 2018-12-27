Девочка прожила с пиявкой в носу месяц

Во Вьетнаме из носа шестилетней девочки достали пиявку, которую извлекли в одной из больниц провинции Лаокай на севере страны.

Родители привели ребенка к врачу из-за отека носа. Врач осмотрел ее, обнаружив пиявку в левой ноздре, извлек ее пинцетом.

Врач предположил, что паразит был куда меньше, когда пробрался в нос. По его словам, пиявка провела внутри девочки около месяца. После извлечения паразита отек спал, доктор не ожидает каких-либо осложнений.

Сеть удивило больничное фото со сбежавшей пиявкой

Ранее в Малайзии из туалета выползла "гигантская пиявка", которую успели снять на фото.

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Источник: korrespondent.net