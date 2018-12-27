Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2018, четверг, 13:41
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
27. 12. 2018

Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде

Две небольшие бомбы взорвались на пляже в тайской провинции Сонгкхла, сообщает в четверг, 27 декабря, газета Bangkok Post.

Отмечается, что полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами.

В результате взрывов повреждена статуя Золотая русалка, установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных недалеко от мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Издание напоминает, что местные исламские экстремисты с 2004 года организовывают теракты, в результате которых погибли около 7 тысяч человек.

Ранее сегодня во время ограбления в российском Хабаровске на гранате подорвался мужчина, в результате взрыва пострадали еще три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.