Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде

Две небольшие бомбы взорвались на пляже в тайской провинции Сонгкхла, сообщает в четверг, 27 декабря, газета Bangkok Post.

Отмечается, что полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами.

В результате взрывов повреждена статуя Золотая русалка, установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных недалеко от мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Издание напоминает, что местные исламские экстремисты с 2004 года организовывают теракты, в результате которых погибли около 7 тысяч человек.

Ранее сегодня во время ограбления в российском Хабаровске на гранате подорвался мужчина, в результате взрыва пострадали еще три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net