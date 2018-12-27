США не будут выводить войска из Ирака

США не будут выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с американскими военнослужащими на базе Айн аль-Асад в провинции аль-Анбар на западе Ирака во время своего неожиданного визита в эту страну, сообщает Анадолу.

Трамп в Ираке провел встречи с высокопоставленными американскими военными и провел телефонный разговор с иракским премьер-министром Адилем Абдульмехди.

"Вашингтон не планирует вывод войск из Ирака", - сказал президент США.

По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии".

Ранее сообщалось, что США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.

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Источник: korrespondent.net