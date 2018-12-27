Протесты во Франции: потери оценили в два миллиарда

За месяц торговый сектор Франции потерял минимум два миллиарда евро из-за протестов "желтых жилетов" и вызванных ими беспорядков. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Федерации торговли и Национального совета торговых центров Франции.

Так, с 17 ноября текущего года упущенная выгода французских торговцев составила не менее двух млрд евро. Отмечается, что это лишь приблизительные данные, более точная информация будет опубликована в начале 2019 года.

Кроме того, из-за акций, в ходе которых "желтые жилеты" блокировали различные объекты, около 43 тысяч человек временно лишились работы.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований. В минувшую субботу 22 декабря на протесты вышли до 40 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net