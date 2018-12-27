Турция испытала авиабомбу собственной разработки

Турция успешно испытала первую отечественную авиабомбу MK-84. Об этом в четверг, 27 декабря, пишет Анадолу.
Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
Отмечается, что авиабомба весом в одну тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой.
Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час.
Ранее за рубежом была успешно испытана миниатюрная проникающая боеголовка для бомбы весом 113 килограммов. За испытаниями наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее в США провели испытания усовершенствованной версии мощнейшей неядерной авиабомбы.
Также сообщалось, что в США испытали новейшую ракету-перехватчик.
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Источник: korrespondent.net
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