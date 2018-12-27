Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2018, четверг, 16:50
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
27. 12. 2018

Турция испытала авиабомбу собственной разработки

Турция успешно испытала первую отечественную авиабомбу MK-84. Об этом в четверг, 27 декабря, пишет Анадолу.

Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Отмечается, что авиабомба весом в одну тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой.

Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час.

Ранее за рубежом была успешно испытана миниатюрная проникающая боеголовка для бомбы весом 113 килограммов. За испытаниями наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в США провели испытания усовершенствованной версии мощнейшей неядерной авиабомбы.

Также сообщалось, что в США испытали новейшую ракету-перехватчик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.