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27. 12. 2018

Обама с женой возглавили "рейтинг восхищения" в США

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель стали лидерами "рейтинга восхищения" по итогам 2018 года. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает Gallup.

Согласно исследованию, 19% опрошенных восхищаются Обамой, еще 15% респондентов восхищаются его женой.

Как сообщается, вторые места заняли действующий глава США Дональд Трамп (13%) и телеведущая Опра Уинфри (5%).

Известно также, что третье место рейтинга занял еще один бывший американский президент Джордж Буш-младший, им восхищаются 2% опрошенных.

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Источник: korrespondent.net

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