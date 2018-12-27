Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2018, четверг, 21:28
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
27. 12. 2018

К службе в бундесвере будут привлекать иностранцев из ЕС

В бундесвер собираются привлекать иностранцев. Правительство ФРГ изучает возможность рекрутировать граждан стран Евросоюза для выполнения отдельных задач. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн в четверг, 27 декабря, в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe. По его словам, речь идет, в частности, о врачах или IT-специалистах.

По данным Funke Mediengruppe, правительство ФРГ провело консультации с партнерами в ЕС по этому вопросу. Большинство стран, особенно в Восточной Европе, отреагировали сдержанно. В частности, в Болгарии выразили опасение в связи с возможной утечкой специалистов. В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии.

По мнению уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса, рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку и сейчас в немецкой армии служат "много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством". Однако, как отметил политик, было бы иллюзией ожидать, что это решит все проблемы с пополнением армии.

В настоящее время бундесвер насчитывает 182 тысячи военнослужащих. Согласно планам министерства обороны, к 2025 году численность армии должна увеличиться до 203 тысяч. В первую очередь, новый персонал требуется в подразделение по кибербезопасности и для осуществления проектов в рамках Европейского оборонительного союза.

Ранее сообщалось, что численность бундесвера вырастет до 203 тысяч человек к 2025 году.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.