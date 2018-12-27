Убийство Хашукджи: в правительстве Саудовской Аравии провели перестановки

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд после международной реакции на убийство журналиста Джамаля Хашукджи сделал перестановки в правительстве. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает CNN.

В частности, он назначил, вместо Адель аль-Джубейра на должность главы министра иностранных дел Ибрагима Аль-Ассафа, бывшего министра финансов. А принц Абдалла бин Бандар, ранее служивший послом Саудовской Аравии в США, стал новым главой Национальной гвардии и нанял нескольких сотрудников разведки в свой штат.

Аль-Джубейр ранее заявлял, что убийство Хашукджи было "чудовищной ошибкой". В интервью Fox News в октябре он пообещал, что смерть обозревателя Washington Post стала результатом мошеннической операции, и добавил, что его правительство накажет тех, кто несет ответственность за это убийство.

Телеканал отмечает, что наследный принц Мухаммед бин Салман и король Салман пытаются продемонстрировать, что они перестраивают госаппарат после убийства саудовского журналиста.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net