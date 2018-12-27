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27. 12. 2018

В Вене напали на церковь: более десяти пострадавших

До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене. Нападение произошло в четверг, 27 декабря, около 13.30 по местному времени (14.30 по Киеву) в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении, а не о теракте. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

В операции задействованы антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.

Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, в ходе которой два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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