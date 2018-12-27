В Вене напали на церковь: более десяти пострадавших

До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене. Нападение произошло в четверг, 27 декабря, около 13.30 по местному времени (14.30 по Киеву) в районе Флоридсдорф на севере Вены.
Предположительно, речь идет об ограблении, а не о теракте. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.
В операции задействованы антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.
Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, в ходе которой два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.
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Источник: korrespondent.net
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