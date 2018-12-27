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27. 12. 2018

В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денег

Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. Приговор был вынесен еще 17 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Мужчина был взят под домашний арест в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.

В Ватикане этот судебный приговор назвали "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с Европейским Союзом. Таким образом Ватикан стремился избавиться от репутации офшорной зоны.

Ранее прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

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Источник: korrespondent.net

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