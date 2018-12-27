Северная и Южная Кореи провели церемонию стыковки железнодорожных путей, которая символизирует прорыв в отношениях между Сеулом и Пхеньяном в 2018 году.

За этот год напряженность на Корейском полуострове снизилась, благодаря выдерже лидера КНДР Ким Че Ына в попросе ядерного оружия и понижению риторики американского президента Дональда Трампа.

Теперь вероятность продолжительно мира между Кореями гораздо выше, чем в любой другой момент с середины 1990-х годов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Кореи на железнодорожном пути воссоединения

26 декабря на границе между Северной и Южной Кореей прошла церемония стыковки железнодорожных путей на станции Пханмун возле северокорейского города Кэсон, который до 2016 года был свободной экономической зоной с южнокорейскими предприятиями.

Пассажирами первого поезда из Южной в Северную Корею стали студенты, депутаты и члены разделенных семей во главе с министром объединения Кореи Чо Мен Гюном. На церемонии были представители Китая, России и Монголии.

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Cмотрите фотогалерею: Кореи встали на железнодорожные пути воссоединения

Для восстановления остальной дороги необходимо от двух до восьми миллиардов. Российский гость рассказал Коммерсанту, что восстановленная дорога может стать частью Транссибирской магистрали, по которой РФ сможет отправлять уголь в сторону Кореи. Однако в отношении Северной Кореи все еще действуют санкции Совбеза.

Эксперты Южной и Северной Кореи вместе проедут более 2,6 тысяч километров почти через всю территорию КНДР, чтобы проверить состояние путей. Сеул выделил около 57 миллионов долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

Как происходит объединение Корей

В 2018 году после встречи Трампа с Ким Чен Ыном напряженность на Корейском полуострове заметно снизилась. Историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам был подписан документ.

Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.

В сентябре в Пхеньяне завершились двухдневные переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР. Это был первый официальный визит главы Южной Кореи в столицу Северной за последнее десятилетие. Главным итогом встречи стало подписание декларации о денуклеаризации и договоренности о путях воссоединения.

Недавно произошел демонтаж 20 наблюдательных постов по обе стороны демаркационной линии - по десять постов с каждой. Ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника. При этом по одному посту Кореи оставили - на каждм аходятся по 35 невооруженных представителя стран.

Cмотрите фотогалерею: Кореи встали на железнодорожные пути воссоединения

Всего КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех.

Кроме того, Северная Корея ликвидировала 636 мин в районе пункта Пханмунджом на границе с Южной Кореей. В конце октября Сеул и Пхеньян разминировали объединенную зону безопасности на границе, которую президент США Билл Клинтон назвал "ужаснейшим местом на планете". Кроме мин вывезено все огнестрельное оружие и боеприпасы.

Все эти символические меры очень полезны для поддержания мира на полуострове и создают видимость идущего переговорного процесса и улучшающейся ситуации с денуклеаризацией.

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Источник: korrespondent.net