Украинцы не пострадали при нападении на церковь в Вене - МИД

По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших в результате нападения злоумышленников на церковь в Вене. Об этом заявил в четверг, 27 декабря, официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, сообщает УНН.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене", - доложил он.

Ранее неизвестные напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате чего есть пострадавшие. Известно, что двое нападавших требовали у монахов ценные вещи и наличные. По данным полиции, преступники могут скрываться внутри храма или в прилегающих к нему зданиях и удерживать в заложниках людей.

Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, в ходе которой два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net