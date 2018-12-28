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28. 12. 2018

В США обнаружили тела двух подростков в саду их отца

 
В штате Джорджия полиция обнаружила тела двух подростков, зарытых в саду их отца, который подрабатывал в роли Санта-Клауса в местном супермаркете. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщило издание USA Today.
 
Домовладение 49-летнего Элвина Крокера в городке Гайтон обыскали на прошлой неделе после сообщений об исчезновении двух его детей – 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.
 
Отмечается, что девочка не ходила в школу с октября, а ее брата в последний раз видели более двух лет назад.
 
Тела детей были обнаружены зарытыми в саду.
 
Отца обвинили в укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними.
 
Когда установят точную причину гибели подростков, Крокеру, вероятнее всего, будут предъявлены новые обвинения.
 
Помимо мужчины, обвинения предъявлены его супруге 33-летней Кэндис Крокер − мачехе пропавших детей, а также теще Ким Райт и ее сожителю Рою Энтони Пратеру.
 
По данным СМИ, в доме был обнаружен третий ребенок, которого власти передали в медицинское учреждение для обследования и наблюдения.
 

This is Mary and Elwyn Crocker jr. Deputies say they are the two children found buried near their home. Their father, stepmother and step grandmother are now being detained and questioned in their deaths. It was a gruesome story that unfolded in Effingham County today@WTGSFOX28 pic.twitter.com/EgVDV8iiw6

— Robert Catanese (@RCataneseWTGS) 21 декабря 2018 г.
 
Ранее сообщалось, что неподалеку от Чернигова правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве двоих детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева. 
 
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Источник: korrespondent.net

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