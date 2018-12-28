Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2018, пятница, 05:17
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
28. 12. 2018

"Шатдаун" в США: Сенат снова не рассмотрел бюджет

Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг, 27 декабря, и соберется только 2 января 2019 года, что автоматически продлевает "шатдаун" правительства.

Таким образом, федеральное правительство будет по-прежнему временно закрыто до следующего голосования, которое состоится 31 декабря. Однако состоится формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения. 

Следующая сессия сената запланирована на 2 января 2019 года.

Отметим, Белый дом распространил заявление, в котором в очередной раз возложил вину за ситуацию и невозможность договориться на демократов.

"Президент и его команда остались в Вашингтоне в рождественские дни в надежде обсудить договоренности, которые положили бы конец опасному кризису на границе, защитили американские сообщества и позволили возобновить работу органов власти. Демократы решили не ехать домой", − говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не желает "шатдауна", но не подпишет вариант бюджета, в котором не будет "отдан приоритет безопасности страны".

Напомним, в субботу, 22 декабря, на последнем заседании Сената перед рождественскими праздниками, демократы не согласились утвердить временный бюджет.

Причиной разногласий законодателей является требование Трампа согласовать в рамках этого документа пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Республиканцы предложили принять временный бюджет до 8 февраля без затребованных Трампом пяти миллиардов долларов, однако президент отказался подписать такой вариант.

В результате бюджет не был утвержден, и по закону частично приостановили работу некоторые федеральные ведомства, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.