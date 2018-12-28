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28. 12. 2018

Умерла одна из создательниц телескопа Хаббл

В США умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа Хаббл. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило агентство Associated Press.

Родственница Роман уточнила, что ученая скончалась в ночь на Рождество после продолжительной болезни. Ей было 93 года.

На сайте NASA указано, что в 1949 году Роман получила докторскую степень по астрономии в Чикагском университете, а в 1959 году пришла работать в агентство. в 1959-м. Здесь она, помимо других проектов, занималась созданием Хаббла, который запустили в космос в 1990 году.

Ученая покинула NASA в 1979 году, после чего работала по контракту на Центр космических полетов Годдарда при космическом агентстве.

В конце своей карьеры она работала в Центре космических полетов Годдарда, а в 1979 году покинула агентство.

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Источник: korrespondent.net

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