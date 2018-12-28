В США скончался старейший житель страны

В США в возрасте 112 лет скончался самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон. Об этом в пятницу, 28 декабря сообщил телеканал CNN.

Смерть мужчины подтвердили члены его семьи. По их словам, ранее Овертон был госпитализирован с пневмонией.

Ричард Овертон родился в 1906 году и три года отслужил в армии во время Второй мировой в составе авиационного инженерного батальона на разных островах Тихого океана, в том числе в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме.

Долгожитель говорил, что не любит вспоминать о войне и "забыл все это".

В 2013 году он отметил, что не принимает никаких лекарств, а своей долгой жизнью обязан Богу.

"Я пью виски в своем кофе. Иногда я пью его (виски − ред.) в чистом виде. Я курю сигары, выдыхаю дым, а не глотаю его", − заявил Овертон в возрасте 107 лет.

Большую часть жизни он провел в городе Остин – столице штата Техас.

Напомним, в конце ноября в Калифорнии скончался Рэй Чавес − старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net