В Нью-Йорке из-за взрыва на заводе "посинело" небо

На заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка произошел взрыв трансформатора. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщила полиция города.

"Свет, который вы видели в городе, как выяснилось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", − отметили правоохранители в Twitter.

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Источник: korrespondent.net