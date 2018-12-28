В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет. Отец ребенка – 80-летний мужчина. Об этом накануне сообщило Daily Mail.

Отмечается, что эта женщина – самая пожилая роженица в мире, которая самостоятельно произвела на свет ребенка. До этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

Также сообщается, что эти роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она родила мальчика. Медики, принимавшие роды, рассказали, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.

По словам специалиста по репродукции и родам доктора Шабира Сидики данный случай является редчайшим в медицинской практике.

"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай", – подчеркнул врач.

На данный момент самой пожилой роженицей также считается представительница Индии, которая в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, но с помощью искусственного оплодотворения.

Cмотрите фотогалерею: В Индии женщина стала самой пожилой матерью в мире

Ранее британка Шэрон Каттс стала самой взрослой матерью тройняшек, родив детей в возрасте 55 лет. Женщина потратила 15 тысяч фунтов стерлингов на процедуру ЭКО, которую провели на Кипре. На родине Шэрон отказали в этой услуге, посчитав "слишком старой".

Также сообщалось, что во Вьетнаме женщина родила двойню от разных отцов. Необычный случай был установлен в ходе ДНК-теста.

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Источник: korrespondent.net