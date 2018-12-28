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28. 12. 2018

В США массово отключился интернет

В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press. 

Отмечается, что связано это с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии.

По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.

Специалисты пытаются наладить работу сети.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Земли получили доступ к интернету.

Названа дата глобального сбоя в интернете

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Источник: korrespondent.net

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