В США массово отключился интернет

В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press.
Отмечается, что связано это с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии.
По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.
Специалисты пытаются наладить работу сети.
Ранее сообщалось, что более половины жителей Земли получили доступ к интернету.
Названа дата глобального сбоя в интернете
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Источник: korrespondent.net
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