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28. 12. 2018

Сирийские курды покидают спорные территории

Отряды самообороны курдов объявили об уходе из территорий, из-за которых Турция планирует начать очередную военную операцию в Сирии. Об это говорится в заявлении сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает РИА Новости в пятницу, 28 декабря.
 
 
"Мы, силы народной самообороны, после отвода наших войск из Манбиджа заявляем, что наши силы сосредоточатся на борьбе против ИГ на всех фронтах к востоку от Евфрата", - говорится в заявлении.
 
Курды также обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения.
 
Позже генштаб Вооруженных сил Сирии заявили, что в ответ на призывы населения вошли в город Манбидж.
 
"Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении генштаба.
 
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позже он сообщил, что решил отложить военную операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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