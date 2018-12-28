Сирийские курды покидают спорные территории

Отряды самообороны курдов объявили об уходе из территорий, из-за которых Турция планирует начать очередную военную операцию в Сирии. Об это говорится в заявлении сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает РИА Новости в пятницу, 28 декабря.

"Мы, силы народной самообороны, после отвода наших войск из Манбиджа заявляем, что наши силы сосредоточатся на борьбе против ИГ на всех фронтах к востоку от Евфрата", - говорится в заявлении. Курды также обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения. Позже генштаб Вооруженных сил Сирии заявили, что в ответ на призывы населения вошли в город Манбидж. "Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении генштаба.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позже он сообщил, что решил отложить военную операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.

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Источник: korrespondent.net