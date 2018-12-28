ЕС опубликовал решение о санкциях против России

Решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу, 28 декабря.

"Это решение действует до 31 июля 2019 года… Вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Напомним, 21 декабря 2018 года стало известно, что Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года.

О сохранении санкций против России в полном объеме на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.

В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, заявил, что санкции Запада заставили РФ "включить мозги".

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Источник: korrespondent.net