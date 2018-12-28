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28. 12. 2018

В Турции изъяли рекордную партию марихуаны

Турецкие таможенники на границе с Болгарией установили рекорд по изъятию наркотиков – 1,5 тонны каннабиса. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает NTV.

"Таможенная охрана контрольно-пропускного пограничного пункта Ипсала изъяла 1,5 тонны каннабиса. Этот груз наркотиков был зарегистрирован как самый большой по объему, изъятый за один раз", - сообщили таможенники.

Отмечается, что партия наркотиков прибыла из Албании. Фирма отправила через границу два грузовика: в первом была соя, а во втором – наркотики, замаскированные под сою.

Отмечается, что в ходе ренгенографической проверки была замечена разница в плотности содержимого мешков в первом и втором грузовиках. После чего второй грузовик отправили на дополнительную проверку. После открытия в мешках вместо сои был обнаружен каннабис. Всего изъята 1 тонна 524 килограмма каннабиса в 152 мешках по 10 килограммов.

По результатам операции открыто уголовное производство. Водителя грузовика и еще двух человек задержали. Продолжается следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Турции изъяли рекордную партию марихуаны

Ранее в Коста-Рике задержали судно с двумя тоннами кокаина. На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.

Перед этим сообщалось, что в Испании полиция обнаружила почти девять тонн кокаина в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в одном контейнере.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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