Эрдоган отреагировал на уход курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "психологическим воздействием" заявление о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж, после ухода из города сирийских курдов. Об этом он заявил в пятницу, 28 декабря, сообщает газета Hürriyet.

"Мы знаем, что сирийский режим проводит психологическое воздействие. На данный момент там нет конкретного и серьезного развития ситуации", - считает турецкий лидер.

Он подчеркнул, что единственная цель Турции в Сирии - ликвидация угрозы со стороны курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

В свою очередь Минобороны Турции призвало стороны сирийского конфликта воздержаться от провокационных заявлений. "Анкара призывает все стороны конфликта в Сирии к отказу от провокационных действий и заявлений, которые могут привести к новой эскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении военного ведомства.

В то же время, агентство Associated Press со ссылкой на курдского чиновника Ильхама Ахмеда сообщает, что правительственные силы Сирии подошли к городу Манбидж, однако не вошли в него. Он добавил, что дислоцированные вблизи города войска США пока остаются на своих позициях.

При этом, по словам представителя курдов, в самом городе находятся отряды курдского ополчения.

Ранее сегодня YPG распространили заявление с призывом к сирийским официальным властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции.

Позже сирийские СМИ заявили, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж.

Напомним, президент Турции ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позже он сообщил, что решил отложить военную операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.

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Источник: korrespondent.net