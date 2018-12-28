Патриарх Иерусалима в письме к Порошенко призвал примириться с Януковичем

Недавно состоялся телефонный разговор между Патриархом Иерусалимским Феофилом III и президентом Украины Петром Порошенко, в котором патриарх, как пишет The Jerusalem post,

высказал свое мнение о необходимости прекратить политическое преследование экс-президента Виктора Януковича.

По данным издания, Феофил предложил Порошенко привлечь своего предшественника к активному участию в мирном процессе на Донбассе. "Поскольку для достижения национального примирения необходим широкий диалог, в котором должны участвовать жители Донбасса, одним из таких представителей может стать президент Янукович", - говорится в статье.

Издание отмечает, что позже контекст телефонного разговора был подтвержден официальным письмом Иерусалимского Патриархата, направленным Порошенко.

В нем речь идет об использовании "всех возможностей для мира", включая возможное участие Януковича в его достижении, а также призывах к Порошенко о "всепрощении и примирении" в его отношениях с экс-президентом.

Издание отмечает, что это письмо является отдаленным отражением процесса, который идет в США, которые в последнее время стали так близки к Иерусалиму. Янукович также часто упоминается в Соединенных Штатах как вариант решения проблемы Донбасса.

Напомним, экс-президента Украины обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничество в ведении агрессивной войны. Прокуратура требует приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net