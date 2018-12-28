РФ и Британия договорились о возвращении дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в пятницу, 28 декабря, заявил, что власти РФ и Британии договорились постепенно восстановить численность сотрудников диппредставительств в обоих государствах с января 2019 года. Об этом он сказал в эфире телеканала Россия-24.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, - сказал он.

По данным Яковенко, будут восстановлены как минимум половина всех сотрудников российского посольства в Лондоне.

Российский посол оценил восстановление дипмиссий как позитивный шаг во взаимодействии двух стран.

Напомним, в марте Британия выслала 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. Москва на это ответила зеркально.

Позже российских дипломатов выслали ряд стран, в том числе большинство членов Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net