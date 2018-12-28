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28. 12. 2018

Меркель и Макрон потребовали немедленного освобождения украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить "всех незаконно задержанных украинских моряков" без выдвижения каких-либо условий.

"Они тоже должны иметь возможность отметить предстоящие праздники в кругу семьи", - говорится в совместном заявлении политиков, которое было опубликовано в пятницу, 28 декабря.

Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив. Лидеры Германии и Франции также высказали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблений при контроле Азовского моря.

Одновременно Меркель и Макрон приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений.

Ранее "суд" отклонил все 20 ходатайств адвокатов об освобождении из-под ареста украинских моряков.

Кроме того президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы захваченные моряки как можно скорее оказались дома.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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