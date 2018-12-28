Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США

Американский лидер Дональд Трамп допускает полное закрытие южной границы США. Об этом он заявил в пятницу, 28 декабря, в Twitter.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить бессмысленные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить, что могут существовать конгресс и президент, которые одобрили бы такое!" - написал Трамп в микроблоге.

Ранее ряд федеральных ведомств США частично остановили работу (войдя в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать пять миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой. В то же время демократы не готовы поддержать документ с такими затратами. Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.

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Источник: korrespondent.net