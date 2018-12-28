Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2018, пятница, 19:28
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
28. 12. 2018

Грабитель банка захватил заложников в Чехии

После неудачной попытки ограбления банка в чешском городе Пршибрам мужчина захватил заложников. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщила представитель полиции Моника Шиндлова, пишет ТАСС.

"Вооруженный мужчина в пятницу после обеда совершил попытку ограбления банка в городе Пршибрам. Он удерживает там заложников", - отметила она. 

Как сообщают местные СМИ, на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По некоторой информации, в заложниках находятся восемь человек.

Ранее на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.