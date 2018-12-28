Вблизи Норвегии тонет судно с 14 людьми на борту

Норвежское судно, принадлежащее компании Opilio AS, с 14 членами экипажа на борту потерпело крушение у берегов архипелага Шпицберген. Крен судна составляет около 20 градусов, экипаж готовится к эвакуации на вертолетах, сообщает в пятницу, 28 декабря, телекомпания NRK.

Указано, что спасательная служба Северной Норвегии получила сигнал бедствия в 13:22 (14:22 по киевскому времени).

"Мы получили сообщение о том, что судно, которое подало сигнал бедствия, находится к северу в проливе Хинлопена. Пока мы не можем сказать ничего конкретного о ситуации. Мы направили в район бедствия два спасательных вертолета из Лонгьира", - отметил представитель спасательной службы Туре Вангсфьорд.

Вскоре спасательная служба Северной Норвегии доложила, что вертолет губернатора Шпицбергена направился к траулеру, которого прибило к берегу.

"Если позволят условия, 14 членов экипажа, находящихся на борту, будут эвакуированы вертолетом", - сообщила телекомпания.

Также со ссылкой на спасателей отмечается, что крен судна составляет около 20 градусов, однако внутрь не проникает вода, угрозы затопления судна нет, пострадавших нет.

Известно, что губернатор Шпицбергена распорядилась создать на берегу оперативный штаб. Сообщается, что длина траулера 47 метров, ширина - 13, водоизмещение - 1775 тонн.

Ранее у берегов испанской Галисии затонуло второе за сутки рыболовецкое судно. Один член экипажа утонул, еще троим удалось спастись.

Также сообщалось, что в Черном море грузовое судно село на мель из-за шторма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net