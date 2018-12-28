Из-за "шатдауна" Трамп отменил свою новогоднюю поездку

Президент США Дональд Трамп из-за бюджетного кризиса отменил свою поездку на свою виллу во Флориде на Новый год. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани, сообщает Fox News.

"Президент провел здесь (в Вашингтоне – ред.) все выходные, все Рождество. Он останется в Вашингтоне и на Новый год. Он отменил свои планы на Рождество, теперь он отменил свои планы на Новый год", - сказал Малвани.

Сегодня наступил седьмой день кризиса, причиной которого стала невозможность достичь договоренности с демократами о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой для противодействия проникновению нелегалов с юга в страну.

Конфликт с демократами привел к тому, что в отсутствие формально утвержденного финансирования ряд федеральных ведомств вынужден был 22 декабря полностью или частично прекратить работу (войти в режим так называемого "шатдауна").

Однако, слова Малвани о непрерывном пребывании президента в Вашингтоне не совсем верны, потому что в ночь на Рождество он вылетел с необъявленным визитом в Ирак, откуда потом заехал в Германию, и лишь в четверг вернулся в США.

Накануне Белый дом распространил заявление, где в очередной раз возложил вину за ситуацию и невозможность договориться на демократов, отметив, что Трамп и его команда остались в столице на праздник в надежде на переговоры о выходе из кризиса, в то время как демократы разъехались по домам.

Сам Трамп в пятницу утром написал несколько сообщений в Twitter, где сообщил о готовности полностью закрыть всю южную границу, а также прекратить помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

На фоне праздников это не оказало существенного влияния на жизнь американцев. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств. Трамп отказывается подписать любой временный вариант бюджета, если там не будет заложено финансирование проекта. Пока ни одна из сторон не продемонстрировала готовность пойти на компромисс.

Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, его недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100. В следующий раз сенат соберется только 2 января 2019 года. Однако для голосования требуется, чтобы сначала договорились Трамп и руководство демократов.

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Источник: korrespondent.net