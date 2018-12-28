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28. 12. 2018

В секторе Газа в стычках с военными Израиля ранены шесть палестинцев

В ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа в пятницу, 28 декабря, пострадали, по меньшей мере, шестеро палестинцев. Об этом сообщает информагентство Maan.

Указано, что днем ​​сотни людей после пятничной молитвы вышли на 40-й по счету Марш возвращения и направились к границе с Израилем. На этот раз акция проводится под лозунгом Мы не откажемся от права на достойную жизнь. Национальное управление по возвращению и прорыву блокады призвало жителей прибрежного анклава принять в ней активное участие.

Как заявили местные власти, народ Палестины "будет и дальше сопротивляться и противостоять любым проектам по ликвидации палестинского вопроса". В свою очередь израильская армия предупредила о готовности ответить на любое нападение в районе заградительного забора.

Сообщается, что солдаты активно применяют слезоточивый газ. Кроме того, как передают палестинские СМИ, военные Израиля также открывают огонь на поражение по приближающимся на опасное расстояние к пограничной полосе палестинцам. Известно также, что среди получивших огнестрельные ранения - один местный журналист, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в столкновениях с израильскими военнослужащими на северной границе сектора Газа 19 ноября пострадали более 40 палестинцев.

Напомним, Израиль с вечера 12 ноября нанес удары по полтора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли, по меньшей мере, семь человек, с израильской - один.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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