Китай впервые разрешил импорт риса из США

В преддверии торговых переговоров Пекин решил пойти на беспрецедентные уступки Вашингтону, впервые в истории разрешив импорт риса из США. О разрешении импорта проинформировало Главное таможенное управление Китая, пишет Reuters в пятницу, 28 декабря.

Аналитики, опрошенные агентством, отмечают, что это "жест доброй воли" со стороны Пекина в рамках напряженных переговоров двух стран о достижении нового торгового соглашения.

"Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР", - говорится в сообщении китайской таможни. Меры распространяются на поставки коричневого, очищенного и дробленного типов риса.

До 2001 года рынок риса в Китае был закрытым, затем государство присоединилось к Всемирной торговой организации и открыло рынок для импортных поставок, однако США не могли поставлять рис из-за отсутствия между двумя странами фитосанитарного протокола. Несмотря на это, Китай даже ввел 25-процентную пошлину на американские поставки риса, которых не существовало.

Агентство также отмечает, что китайские власти не боятся конкуренции с американскими производителями, так как, по их мнению, он неконкурентоспособен и по своим качествам проигрывает поставкам из Южной Азии.

Напомним, лидеры США и Китая договорились в ходе саммита G-20 о перемирии в торговой войне, которая началась между обоими государствами несколько месяцев назад.

Так, начиная с 1 января 2019 года, КНР заморозит на 90 дней повышение пошлин на импорт американских машин, грузовиков и запчастей для автомобилей на $126 млрд.

Президент США Дональд Трамп 14 декабря заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку.

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Источник: korrespondent.net