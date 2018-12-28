В Чехии освободили всех захваченных в банке заложников

В Чехии правоохранители освободили заложников, захваченных вооруженным грабителем в банке в Пршибраме на юго-западе страны. Об этом заявила журналистам в пятницу, 28 декабря, представитель полиции Моника Шиндлова, сообщает РИА Новости.
Указано, что силовики задержали нападавшего. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в Чехии мужчина взял в заложники девятерых клиентов банка, но одного позже отпустил.
Ранее на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.
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Источник: korrespondent.net
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