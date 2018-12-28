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28. 12. 2018

В Канаде огромные баржи сорвались с якоря и разбили объекты в порту

В Канаде две баржи, каждая размером с футбольное поле, сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает CBC News.

Отмечено, что инцидент произошел около 5:00, когда две сцепленные баржи, перевозившие морские контейнеры, сорвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера.

«Они повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки составили около $ 1 млн », - говорится в сообщении.

Известно, что с помощью двух местных буксиров, двух портовых судов и полицейского лодки правоохранителей за 3:00 удалось оттянуть баржи к месту стоянки и пришвартовать.

Правоохранители начали расследование инцидента, уже установлены компании-владельцы барж.

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Источник: korrespondent.net

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