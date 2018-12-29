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29. 12. 2018

РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины


Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в пятницу, 28 декабря, призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом говорится в постановлении синода.

Священный синод РПЦ решил обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви.

Также Священный синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать учрежденную на объединительном соборе новую Православную церковь Украины в качестве автокефальной.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Верховная Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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Источник: korrespondent.net

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