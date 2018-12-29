Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2018, суббота, 03:20
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 12. 2018

Крамп-Карренбауэр обошла Меркель по популярности


Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков, сообщает Spiegel.
 
По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных. Меркель поддерживают 48% респондентов.
 
При этом первое место в рейтинге занимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
 
Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера. Сама Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.