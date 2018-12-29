Крамп-Карренбауэр обошла Меркель по популярности



Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков, сообщает Spiegel.



По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных. Меркель поддерживают 48% респондентов.



При этом первое место в рейтинге занимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера. Сама Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года.

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Источник: korrespondent.net