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29. 12. 2018

Сильное землетрясение произошло в Индонезии


В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 55 километров в 70 км к югу от населенного пункта Маноквари.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. По последним данным, погибли 429 человек.


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Источник: korrespondent.net

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