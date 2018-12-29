Трамп пригрозил трем странам

Президент СШАДональд Трамп пригрозил прекратить финансовую поддержку трем странам Латинской Америки. Он этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 28 декабря.
Напомним, ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению, она поможет решить проблему с наркотиками и преступностью.
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Источник: korrespondent.net
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