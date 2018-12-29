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29. 12. 2018

Трамп пригрозил трем странам


Президент СШАДональд Трамп пригрозил прекратить финансовую поддержку трем странам Латинской Америки. Он этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 28 декабря.

По словам Трампа, речь идет о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. Одна из причин – мигранты, которые направляются из этих стран в США.
 
"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Сейчас в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов – ред.), и они ничего не делают. Мы будем отсекать всю помощь этим трем странам", – пригрозил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению, она поможет решить проблему с наркотиками и преступностью.

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Источник: korrespondent.net

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