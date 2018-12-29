На шахте в Китае произошла авария: есть жертвы



На востоке Китая произошла авария. В результате ЧП аварии погибли пять горняков, сообщают зарубежные СМИ.

Один из шахтеров заблокирован под землей. Поисковые работы продолжаются.

Во время аварии в шахте находились девять человек. В настоящее время причины аварии неизвестны.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 13 человек. В России в результате аварии на шахте погибли девять горняков.

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Источник: korrespondent.net