На шахте в Китае произошла авария: есть жертвы

На востоке Китая произошла авария. В результате ЧП аварии погибли пять горняков, сообщают зарубежные СМИ.
Один из шахтеров заблокирован под землей. Поисковые работы продолжаются.
Во время аварии в шахте находились девять человек. В настоящее время причины аварии неизвестны.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 13 человек. В России в результате аварии на шахте погибли девять горняков.
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Источник: korrespondent.net
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