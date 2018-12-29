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29. 12. 2018

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) 29 декабря.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км в 95 км от расположенного на острове Минданао города Генерал-Сантос. Его координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным, погибли 429 человек.

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Источник: korrespondent.net

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