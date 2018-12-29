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29. 12. 2018

Санкции Евросоюза против России вступили в силу

В субботу, 29 декабря, вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций Евросоюза против России на полгода – до 31 июля 2019 года.

Накануне в пятницу решение Евросоюза о продлении санкций было опубликовано в Официальном журнале ЕС. Оно вступило в силу на следующий день после публикации.

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Напомним, 21 декабря 2018 года стало известно, что Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года.

О сохранении санкций против России в полном объеме на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.

В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, заявил, что санкции Запада заставили РФ "включить мозги".

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Источник: korrespondent.net

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